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Genel Müdür Güven Şemdinli'de

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:01
Genel Müdür Güven Şemdinli'de
Genel Müdür Güven Şemdinli'de

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen iki çocuk babası Zahit Er'in ailesini ziyaret etti.
Şemdinli'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin tarafından karşılanan Genel Müdür Güven ve beraberindeki Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü M. Akif Bildirici; STK temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçenin sorunları ile özellikle bakanlığın hizmet modelleriyle ilgili yapılması gerekenleri istişare etti.
Güven ve beraberindekiler, ayrıca ilçede açılması planlanan Sosyal Hizmet Merkezi için belediye tarafından tahsis edilebileceği gündemde olan arsada incelemelerde bulunarak, akabinde Sosyal Hizmet Merkezinin (SHM) açılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve kiralanması düşünülen binalarda incelemelerde bulundular.
Genel Müdür Güven, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkmen tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katıldı. Türkmen'den Şemdinli'nin sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi alan Güven, Bakanlık olarak Şemdinli'yi önemsediklerini belirterek, açılması planlanan SHM için destek istedi.
Genel Müdür Güven, daha sonra PKK terör örgütü tarafından haince yapılan bombalı saldırıcı sonucu 9 asker ve 8 sivil vatandaşın şehit edildiği Şemdinli Durak 2. Hudut Karakolunu ziyaret ederek, karakol komutanı ile bir süre sohbet etti. Güven, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen iki çocuk babası Zahit Er'in ailesini de ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
(FT-MSA-Y)

15.05.2017 13:10:16 TSI
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