Tarım ilacından zehirlendi
M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde meyve ağaçlarını ilaçlarken zehirlenen yaşı adam hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Aşdağul beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre L.D. (73) adlı şahıs bahçesindeki meyve ağaçlarını ilaçladığı sırada tarım ilacından etkilenerek zehirlendi. Yakınları tarafından Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)
15.05.2017 13:43:15 TSI
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