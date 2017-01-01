YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilere yangın eğitimi

Öğrencilere yangın eğitimi



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışmalarına son sürat devam ederken toplumu bilinçlendirmek adına tatbikatlara da yer veriyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Hacı Salih ve Mine kara Engelsiz Yaşam Bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünde görevli personel ve öğrencilere yangın eğitimi verildi. Tatbikatın da yapıldığı eğitimde yangın anında yapılması gerekenler ve müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

(MAD-SD-Y)



15.05.2017 13:56:06 TSI

NNNN

