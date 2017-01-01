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Öğrencilere yangın eğitimi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:47
Öğrencilere yangın eğitimi
Öğrencilere yangın eğitimi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.
Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışmalarına son sürat devam ederken toplumu bilinçlendirmek adına tatbikatlara da yer veriyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Hacı Salih ve Mine kara Engelsiz Yaşam Bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünde görevli personel ve öğrencilere yangın eğitimi verildi. Tatbikatın da yapıldığı eğitimde yangın anında yapılması gerekenler ve müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.
(MAD-SD-Y)

15.05.2017 13:56:06 TSI
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