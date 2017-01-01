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Başkan Özaltun, "Beyşehir'de okumak ayrıcalıktır"



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesinin üçüncü dönem mezuniyet törenine katıldı.

Başkan Özaltun burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerine, "Hep söylediğimiz bir slogan var; Beyşehir'de okumak ayrıcalıktır diye. Çocuklarımız burada 4 yılını, eğitim hayatının bir kısmını bitirdi. Bir kısmı belki de devam edecek araştırma görevlisi olarak, belki de farklı alanlarda. Ama hayatta öğrenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin Beyşehir'i unutmamasını beklediklerini kaydeden Özaltun, "İnşallah gittikleri her bir yerde, her bir mekanda mezun öğrencilerimiz Beyşehir'i unutmasınlar diyoruz. Beyşehir'de okumak isteyen öğrencilere Beyşehir'i anlatsınlar. Beyşehir'in güzel insanlarını anlatsınlar, Beyşehir'in doğal güzelliklerini ve coğrafyasını anlatsınlar. Alaeddin Keykubat demiş ya; 'Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır' diye. Bu öğrenci kardeşlerimiz eğitim öğretim hayatı boyunca Beyşehir'in güzel noktalarını gördüler. İnşallah gittikleri yerlerde Beyşehir'i anlatacaklar ve Beyşehir'e gelen ziyaretçi sayımız öğrencilerimizle beraber artacak" dedi.



"Öğrencilerimizle hep beraber olmaya özen gösterdik"

Beyşehir'i bir defa gördükten sonra artık unutmanın mümkün olmadığını da belirten Özaltun, "Beyşehir Belediye Başkanı olarak sürekli okullarımızı ziyaret ettik, gerek kantinlerde, gerek sınıflarda gerek hocalarımızla birlikte öğrencilerimizle beraber olmaya hep özen gösterdik. Hep söylediğimiz konu şuydu; bu çocuklar bizlere emanet. Dolayısıyla onların eğitim öğretim hayatında belediye olarak bir nebze katkıda bulunabildiysek bu süreçte bizlere ne mutlu diyorum. Zira bu çocuklar, bu öğrenciler bizim için çok ama çok önemli. Çünkü, bu makam ve mevkilerde bundan sonra bu öğrenci kardeşlerimiz olacaklar. Mezun olduktan sonra inşallah bu değerli kardeşlerimizi daha üst makamlarda, mevkilerde görmeyi Cenabı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Dekan hocam, ailelerine seslenerek bir şey söyledi. Dedi ki; 'Çocuklarınız iş bulamazsa çocuklarınıza kızmayın' diye. 'Nasip' diyorlar ya, 'rızk' diyorlar ya tabi ki nasip rızk çok ama çok önemli. Ama kişinin kendini geliştirmesi, kendini farklı alanlarda yönlendirmesi, iş bulmada çok daha fazla kolaylık sağlıyor. Ben de buradan şunu söylüyorum, bizim Beyşehirimiz çok ama çok güzel. Beyşehir'de eğitim öğretim veren üniversitedeki hocalarımızın da yeterince güçlü miktarda eğitim verdiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte buradan mezun olan kardeşlerimiz iş bulma sıkıntısı yaşamayacaklardır diye ümit ediyorum" diye konuştu.



"Yeni hayatınızda başarılar"

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise, 4 yıllık bir eğitimin ardından mezun öğrenciler için yeni bir dönem ve sürecin başladığına vurgu yaparak, "Size tavsiyemiz; bundan sonra da çok ciddi bir şekilde çalışmanız ve gayret etmenizdir. Size yeni hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar da, fakültenin üçüncü dönem mezunlarını, mezun ettiklerini belirterek, mezun öğrencilerinin iyi bir iş, iyi bir aş ve iyi bir eşe sahip olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından, mezuniyet törenine katılan protokol öğrencilere temsili diplomalarını verdi. Öğrenciler ise keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.Tören sonunda davetlilere geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi.

(ARÖ-AH-Y)



15.05.2017 14:15:55 TSI

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