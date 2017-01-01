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Engelli öğrencilerin eserleri görücüye çıktı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları el sanatlarını sergilendi.

Kayseri Forum AVM'de gerçekleştirilen sergi açılışına Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Bu yıl açılan okullarında, orta ağır düzey engelli, zihinsel engelli ve otistik öğrencilere eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Serkan Karakaya, "Öğrencilerimizin yıl boyunca öğrencilerin görsel sanatlar dersinde hazırladığı el sanatlarını sergiliyoruz. 188 öğrencinin hazırladığı 650 eser var. Yaklaşık 900 eserimiz vardı ama yerden dolayı ancak 600 eseri sergileyebildik. Sergimizde, anasınıfından itibaren, 1 ve 2'inci kademedeki tüm öğrencilerimizin eserleri yer alıyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'nın açılış kurdelesini kesmesinin ardından, katılımcılar, öğretmenlerden sergideki eserler hakkında bilgi aldı.

(SK)



15.05.2017 14:23:28 TSI

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