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Başkan Dişli'den, TİMFED Başkan Yardımcısı Bayrak'a ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonunun (TİMFED) Ankara'da yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak'ı ziyaret etti.

Sakarya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Murat Bayrak'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileyen Başkan Dişli, "Yeni yönetimin heyecanını takip ediyoruz. Bu heyecanınızı hep dinamik tutmanızı diliyorum. İnşaat sektörü, çok güzel yerlere geldi. İlimiz inşaat, müteahhitlik ve kooperatif işlerinde hep aktif hep canlı olmuştur. Bu sebeple inşaat sektörü şehir ekonomisine ve gelişimine büyük katkı sağlayan sektörlerimizdendir. Sakaryalı Başkanımıza Ankara'da yeni bir görev verilmesiyle, şehre daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu güne Sakarya'nın markalaşması, ticari ve ekonomik olarak gelişimine katkı sağlaması için uğraş verdiklerini ifade eden SMBD Başkanı Murat Bayrak, bu konuda tüm kamu ve kuruluşlarının da müteahhitlere destek vermesini istedi. İnşaat sektörünün önceki yıllarda yaşadığı malzeme bulma sıkıntısı gibi sıkıntılar yaşamadığını ifade eden Bayrak, "İnşaat sektörü son yıllarda güzel günler geçiriyor. Her malzemeye kolayca ulaşılabiliyor. Çünkü inşaatı yapan malzemedir. Önceden yaşanan malzeme bulma gibi sıkıntılar son yıllarda yaşanmıyor. Devreye teknoloji de girince sektörün gelişmesine yol açtı. Zaman zaman bazı kurum ve kuruluşlarla inşaat öncesi ve sonrasında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşların hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Dişli, Bayrak'la birlikte TİMFED Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Cengiz Bayar ve Murat Kotan'a da yeni görevlerinde başarı diledi.

(BCT-İÇ)



15.05.2017 14:38:01 TSI

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