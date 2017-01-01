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Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:51
Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek
Germencik Belediyesinden ADÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine destek

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) çeşitli bölümlerinde okuyan 35 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Germencik'in Dağyeni Mahallesinde bulunan ilkokul ve anasınıfının iç ve dışını boyadı.
Üniversiteli öğrenciler sosyal projesine oyuncak, kitap, defter, kalem hediye ederek kütüphane kurmak adına çalışmalara başladı. Gerçekleşen bu sosyal sorumluluk projesinde öğrencilerin talepleri doğrultusunda Germencik Belediyesi öğrencilere ulaşım ve yemek konusunda yardımcı olarak projelerinde destek oldu.

Okul bahçesine kamp kurdular
Öğrenciler Cuma ve Cumartesi gecesi okul bahçesinde kurdukları kamp çadırlarında kalarak 2 gece 3 gün boyunca Dağyeni Mahallesi İlköğretim okulunun boya badana ve bakımını gerçekleştirdi.
Adnan Menderes Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan ve kız erkek öğrencilerden oluşan grup ellerine aldıkları fırçalarla okulun tüm duvarlarını boyamak için adeta birbirleriyle yarıştı ve üzerine düşen görevini hakkıyla yapmaya çalıştı. Yorgunluklarını atmak için Türkü söyleyerek stres atan öğrenciler, gerçekleşen projelerinde kendilerine desteklerini esirgemen Germencik Belediye Başkanı Sayın Ümmet Akın ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışma yapan Grup Başkanı Demet Tubay, yaptığı açıklamada, "Çocukların daha iyi eğitim şartlarında eğitim görmeleri çocuklara bu anlamda büyük katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Her yıl bir okulumuza bu projemizi uyguluyoruz. Bu yıl Dağyeni Mahallesinde bulunan ilköğretim okulu için hazırladığımız projemizde Germencik Belediye Başkanlığının kapısını çalarak destek istedik. Başkanımız bizleri kırmadı ve gerçekleşen projede Belediye olarak yanımızda olduklarını dile getirdi. Bizlerde her biri farklı bölümde okuyan arkadaşlarımızla Cumartesi sabah erken saatte geldiğimiz mahallede çalışmalara başladık. İnşallah kardeşlerimiz bugünden itibaren boyanmış, bakımı ve temizliği yapılmış okullarında eğitim alacaklar. Özverili bir şekilde çalışmaya ve Pazartesi gününe okulumuzu yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca okulumuza birde kütüphane kurmak için kolları sıvadık. Hayırseverler okula 56 kitap bağışladı. Devamı da gelecektir. Başta hayırseverlerimiz ve projemizde desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Germencik Belediyesine de bizlere ulaşım ve yemek konusunda yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdülkerim Topçu ise, sosyal projeye imza atan öğrencileri ziyaret ederek Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın selamını getirdi ve öğrencilere Kitap hediye etti. Topçu, "Başkanımız gerçekleştirdiğiniz projeden dolayı teşekkürlerini iletti. Belediye olarak ihtiyaçlarınızı karşılamak adına yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Projenize katkı sağlayan gerek öğrenci kardeşlerimiz gerekse hayırseverlerimize Teşekkür etmek isterim. Gerçekleşen Sosyal sorumluluk projenizden dolayı hepinize bu duyarlı ve örnek davranışlarınızdan dolayı bir kez daha Teşekkür ederim. Çalışmalarınızın toplumda önemi çok büyük. Toplumun değişik katmanlarında etki uyandıracak bir davranış ile Dağyeni İlkokulumuza yaptığınız hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Ümmet Akın, mahallelimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum'' diyerek Başkan Ümmet Akın'ın gönderdiği kitapları öğrencilere hediye etti.
(MB-Y)

15.05.2017 14:51:55 TSI
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