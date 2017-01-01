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Şairler, öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'daki İskele Ortaokulu tarafından "Vangölü şairleri İskele Ortaokulu öğrencileriyle buluşuyor" konulu bir program düzenledi.

Koç Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen programa Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim şube müdürleri, Vanlı şairler Müştehir Karakaya, Fesih Vural ve Melih Erzen ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Önce kendilerini öğrencilere tanıtan şairler, çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocukluk döneminden itibaren şiire ilgileri olduğundan bahseden şairler, bu isteklerinin altında kitap okumayı çok sevmenin yattığını ifade ettiler. Anılarını da paylaşan Vanlı şairler, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdılar.

(MSA-Y)



15.05.2017 15:34:00 TSI

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