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Gençlik Meclisinden 'Engelsiz Yaşam' çalıştayı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Konya'daki üniversitelerden öğrenciler ve engelli bireylerin katılım ile 'Engelsiz Yaşam' çalıştayı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, engelli bireylerin toplum içinde yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla 'Engelsiz Yaşam' çalıştayı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezinde düzenlenen çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Bünyamin Nokta, engelsiz bir yaşama katkıda bulunmak amacıyla çalıştay düzenlediklerini belirterek, "Amacımız Konya'da bulunan gençlerin engelliler hakkındaki görüşleri, engelliler için hangi faaliyetlerin yürütüldüğü ve nasıl bir çalışma sergilediğini öğrenerek engellilerin toplum hayatında daha aktif olmalarına katkı sağlamak. Her masada engelli bir arkadaşımız da bulunuyor. İnşallah çalıştaydan çıkan sonuçları ilgili makamlara ileterek onlara katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan Konyaspor-Alanyaspor maçında görme engelli öğrencileri misafir ederek onlara maçı anlatarak örnek bir çalışmaya imza atmışlardı.

Çalıştaya, Selçuk, Necmettin Erbakan ve KTO Karatay üniversitelerinden öğrenciler ile engelli bireyler katıldı.

(US-AH-Y)



15.05.2017 15:42:49 TSI

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