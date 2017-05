YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ATO Başkanı Baran, Siirt TSO'da tecrübelerini paylaştı

SİİRT (İHA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (Siirt TSO) Başkanı Güven Kuzu, oda ve Siirt Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi" toplantısında genç girişimcilere iş hayatlarındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı.

Girişimcilere tecrübe paylaşımında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten ATO Başkanı Baran, kariyer planlamasının, kişinin hedeflerine nasıl ulaşacağının yol haritası olduğunu söyledi. Herkesin iş yaşantısında bir kariyer planı olması gerektiğini dile getiren Baran, girişimcilere hayallerini, hedeflerini her zaman büyük tutmalarını istedi. Baran, "Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuza moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Umutsuz olmayın. Asla kendinizi küçük görmeyin cesur olun. Sizler de kendinize bir hedef koyarsanız başarılı olmamanız için hiç bir sebep yoktur. Her insanın farklı bir özelliği vardır. Eğer insan yeteneğini keşfeder ve bu yeteneğini geliştirmek için mücadele ederse başarılı olur. Hepimizin tek bir hedefi ve amacı var, sizin daha iyi yetişmeniz. Daha iyi bir geleceğe ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu da, girişimciliğin heyecan veren bir kavram olduğunu ve girişimciliği çok önemsediklerini ifade etti. Girişimciliğin en önemli özelliğinin cesaret olduğunu vurgulayan Kuzu, girişimcilikte kararlılık, kendine güven ve sabrın önemli olduğunu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç girişimcilere her zaman destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını sözlerine ekledi. Kuzu, bilgi birikimini genç girişimcilerimizle paylaşan Ankara Ticaret Odası Başkanı hemşerimiz Gürsel Baran'a teşekkür etti.

