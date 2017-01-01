ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ATO Başkanı Baran, Siirt TSO'da tecrübelerini paylaştı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:46
ATO Başkanı Baran, Siirt TSO'da tecrübelerini paylaştı
ATO Başkanı Baran, Siirt TSO'da tecrübelerini paylaştı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (Siirt TSO) Başkanı Güven Kuzu, oda ve Siirt Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi" toplantısında genç girişimcilere iş hayatlarındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı.
Girişimcilere tecrübe paylaşımında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten ATO Başkanı Baran, kariyer planlamasının, kişinin hedeflerine nasıl ulaşacağının yol haritası olduğunu söyledi. Herkesin iş yaşantısında bir kariyer planı olması gerektiğini dile getiren Baran, girişimcilere hayallerini, hedeflerini her zaman büyük tutmalarını istedi. Baran, "Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuza moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Umutsuz olmayın. Asla kendinizi küçük görmeyin cesur olun. Sizler de kendinize bir hedef koyarsanız başarılı olmamanız için hiç bir sebep yoktur. Her insanın farklı bir özelliği vardır. Eğer insan yeteneğini keşfeder ve bu yeteneğini geliştirmek için mücadele ederse başarılı olur. Hepimizin tek bir hedefi ve amacı var, sizin daha iyi yetişmeniz. Daha iyi bir geleceğe ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu da, girişimciliğin heyecan veren bir kavram olduğunu ve girişimciliği çok önemsediklerini ifade etti. Girişimciliğin en önemli özelliğinin cesaret olduğunu vurgulayan Kuzu, girişimcilikte kararlılık, kendine güven ve sabrın önemli olduğunu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç girişimcilere her zaman destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını sözlerine ekledi. Kuzu, bilgi birikimini genç girişimcilerimizle paylaşan Ankara Ticaret Odası Başkanı hemşerimiz Gürsel Baran'a teşekkür etti.
(MND-MP-Y)

15.05.2017 15:46:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engelli çocuklar ile gençler bir günlüğüne polis ve asker oldu
YEREL

ENGELLİ ÇOCUKLAR İLE GENÇLER BİR GÜNLÜĞÜNE POLİS VE ASKER OLDU
Siirt'te 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi
YEREL

SİİRT'TE 'GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ' DÜZENLENDİ
&quot;Veysel Karani Hazretlerini Anma ve Anneler Günü&quot;
YEREL

"VEYSEL KARANİ HAZRETLERİNİ ANMA VE ANNELER GÜNÜ"
Veysel Karani anma etkinliği
YEREL

VEYSEL KARANİ ANMA ETKİNLİĞİ
Siirt'te engellilere bir günlük temsili askerlik yaptırıldı
YEREL

SİİRT'TE ENGELLİLERE BİR GÜNLÜK TEMSİLİ ASKERLİK YAPTIRILDI
5 engelli çocuğuna bebek gibi bakıyor
YEREL

5 ENGELLİ ÇOCUĞUNA BEBEK GİBİ BAKIYOR

EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."