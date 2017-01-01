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Girişimcilik kursuna yoğun başvuru



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA)  Bingöl'de 200 kişilik girişimcilik eğitim programına 640 kişi başvurdu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (Bingöl TSO) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde 200 kişiye yönelik yapılması planlanan girişimcilik eğitim programlarına 640 başvuru yapıldı. Bingöl TSO bünyesinde yapılan mülakat sonucu 200 kişi, iş kurma fikri, iş fikrine yönelik deneyimleri, çalışma durumu gibi bilgiler yönünden değerlendirilerek eğitime alındı.

Konuyla ilgili Bingöl TSO'dan yapılan açıklamada, "Eğitimler 15 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında 25'er kişilik 8 grup halinde Bingöl TSO'da verilecektir. Her grup için 32 saat ve 4 gün uygulanacaktır. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere girişimcilik belgesi verilecektir. Bu belgeyle adaylar iş kurmayı düşündükleri alanda iş planı yazarak KOSGEB'e yeni girişimci desteği için başvuru yapabileceklerdir. İş planı KOSGEB tarafından da uygun görülen kişiler kendi işlerini kurmak için destek almaya hak kazanacaklardır" denildi.

(YA-HİV-Y)



15.05.2017 15:50:15 TSI

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