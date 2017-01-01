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Elazığ'da kadınlara 10 bin domates fidesi dağıtıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:03
Elazığ'da kadınlara 10 bin domates fidesi dağıtıldı
Elazığ'da kadınlara 10 bin domates fidesi dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kadınlara 10 bin domates fidesi dağıtıldı.
Elazığ'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kadın Eli Değdi, Sebze Kurudu Domates Un Oldu" projesi kapsamında kadınlara 10 bin domates fidesi dağıtıldı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarımsal yayım programı kapsamında desteklenen "Kadın Eli Değdi, Sebze Kurudu Domates Un Oldu" projesinin 2016 yılında Elazığ'da uygulanmaya başladığı belirtildi.
Proje kapsamında 20 kadın üreticiye 20 dekar alan verilerek üretim yapmaları sağlandığı aktarılan açıklamanın devamında bu yılda devam eden proje kapsamında kadın üreticilerin desteklenmesi için 4 kadına 10 bin domates fidesi verildiği ifade edildi.
(CK-HİV-Y)

15.05.2017 16:03:18 TSI
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