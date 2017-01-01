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Merkezefendi Belediyesi'nden öğretmenlere bisiklet hediyesi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:18
Merkezefendi Belediyesi'nden öğretmenlere bisiklet hediyesi
Merkezefendi Belediyesi'nden öğretmenlere bisiklet hediyesi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Arabadan İniyoruz, Bisiklete Biniyoruz' sloganı ile başlatılan öğrencilere bisiklet hediyesi kapsamı genişletildi. 2015 yılında başlatılan projede bu yıl öğretmenlere de bisiklet hediye edilmeye başlandı.
Merkezefendi Belediyesi, öğrencilere bisiklet dağıtımı projesini genişleterek öğretmenlere de bisiklet hediye etmeye başladı. Bu kapsamda ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlere de bisiklet hediyeleri verilmeye başlandı. İlk etapta bin adet bisiklet öğretmenlere verildi. Öğretmenlere bisikletlerini Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu takdim etti. Bisiklet hediyelerini alan öğretmenler uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyerek Başkan Subaşıoğlu'na teşekkür etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Öğretmenlerimiz bisiklet konusunda da yeni nesle örnek olacak. Bisiklet dağıtımında 3. yılımızdayız. Bu zamana kadar hep öğrencilere hediye ettik. Ancak düşündük ki bu çocuklara örnek olan, onları yetiştiren, bilinçlendiren öğretmenlerimize de bisiklet hediye edelim. Bisiklet binme kültürünü yayma konusunda bu çok önemli. Öğretmenlerimiz bisiklet kullanırsa, öğrencilerin de onlardan örnek alacağını düşünüyoruz. Bisiklet kültürünü bu şekilde daha hızlı yayabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdiden bütün öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

15.05.2017 16:18:57 TSI
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