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Engelli kadınlardan el emeği sergisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından "Sevgi ile Örüyoruz" el emeği sergisi Hanımeli Sokağı'nda açıldı. Merkez tarafından düzenlenen örgü kurslarına katılan engelli kadınların ürettiği çanta ve cüzdanlar, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, insanın ürettikçe toplumun içinde daha sağlam biçimde yer aldığına işaret ederek, "Bu çalışmalar yoğun emekler sonucu ortaya çıkıyor. Yılın her günü durmaksızın üretmeye devam edelim. Bu güzel sergide emeği geçen tüm kursiyerlere ve eğitmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dört buçuk ay gibi bir süreye iki sergi sığdırdıklarını söyleyen gönüllü eğitmen Sema Doyran, "Gördüğümüz yoğun ilgi bizi daha da yüreklendirdi. Kursiyerler çok sayıda örgü tekniği öğrendi. Amacımız, engelli kadınlarımıza bir gelir kapısı açmaktı. Umarım ortaya çıkardıkları ürünleri başarı ile pazarlarlar" diye konuştu.

"Sevgi ile Örüyoruz" sergisinde, engelli kadınların ürettiği çanta ve cüzdanların satışı 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 16:28:09 TSI

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