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Gençlik Haftası kutlamaları



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Atatürk Anıtı'nda yapılan törende; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili İsmail Tekin bir konuşma yaptı. Tekin konuşmasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümünde huzurunuzdayız. Samsun'dan yaktığınız kurtuluş meşalesiyle başlayan bağımsızlık mücadelesi, cennet vatanımızın dört bir yanına ulaşmış ve toprağımızın işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Toplumun temellerini oluşturan ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin milli, manevi değerlerimize bağlı bir şekilde fikren, ruhen ve bedenen gelişmelerine önem veriyoruz. Ülkemizi gençliğimizle birlikte muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışmak ve geleceğe emin adımlarla yürümek zorundayız" dedi.



Samsun'dan Muğla'ya Türk Bayrağı

Konuşmanın ardından Muğla'dan yola çıkarak, Samsun'a gelen Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Ekibi'ne; Muğla Valisi'ne iletilmek üzere Türk Bayrağı ve toprak teslim edildi. Muğla'dan gelen bisiklet ekibi güzergah olarak; 15 Mayıs' ta Samsun- Havza - Ankara, 16 Mayıs'ta Ankara (Anıtkabir) - Polatlı - Afyon, 17 Mayıs' ta Afyon-Denizli, 18 Mayıs' ta Denizli-Muğla (Yaraş)'a kadar yol aldıktan sonra 19 Mayıs'ta Muğla(Yaraş)'tan Muğla'ya vararak Türk Bayrağını ve toprağı Muğla Valisi'ne teslim edecek.

(SMA-SLH-Y)



15.05.2017 16:38:49 TSI

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