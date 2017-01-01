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Ağrı'da engelliler unutulmadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' nedeniyle Engelliler Derneği tarafından engelli vatandaşlar için program düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ağrı Engelliler Derneği Başkanlığınca yapılan etkinliğe dernek başkanı Sadullah Çabaş, İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, Kamu kurum Müdürleri, engelliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan program İstiklal Marşı okunarak devam etti. Günün anlam ve önemi konuşmasını yapan Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, Engelliler Haftasını kutladı. Çabaş, engellilerin topluma kazandırılması için temelden bir değişimin olması ve engelliler için iş alanı oluşturulması gerektiğini söyledi. Engellilere balık tutmak yerine balık tutulmasının öğretilmesi gerektiğine değinen Çabaş, engellilerin bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. Çabaş, "Ben şuan bir engelliyim, tek ayak üzerinde yürüyebiliyorum. Gözlerim kapalıysa görebiliyorum, kulaklarım işitmiyorsa işitirim ve bende varım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan engellilere karşı çok duyarlı olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Engellilerin sorun ve sıkıntılarını anlatmak için dernek üyesi Meryem Yazısı ise yaptığı konuşmada engellilerin toplumla bütünleşme konusunda aile ve özel yaşam alanlarında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Gerek aile ortamında gerekse kurum yaşamında engellilerin istismar kurbanı olduklarını dile getiren Yazıcı, "Engellilerin engelleri ile bağlantılı bir eğitim ve rehabilitasyon olanağından yararlanılması ve onları toplumsal yaşamla bütünleştiren en önemli etkendir. Oysa bugün ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre az çok fark etse de engellilerin ezici bir çoğunluğu bu olanaklardan yararlanamamaktadır. Engellilerin gereksinim duydukları özel araçların geliştirilmesi konusunda AR-GE araştırmalarının desteklenmesi, araçların üretimi ve ithalinde kolaylıklar sağlanması gerekir" şeklinde konuştu.

Programın devamında dernek üyesi Büşra Keskin engelliler için şiir okudu. Oldukça coşkulu bir şekilde geçen etkinliğe Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde dans gösterisi yaptı. Yapılan sunum ve engellilere şapka ve tişört dağıtıldıktan sonra etkinlik sona erdi.

(AG-AT-Y)



15.05.2017 16:57:50 TSI

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