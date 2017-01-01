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ADYES-DER'den kermes



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği (ADYES-DER), dernek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes düzenledi.

İlçenin Aşağı Çarşısında düzenlenen kermesin açılışına Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve dernek üyeleri katıldı. Açılışın ardından kermesi gezen Belediye Başkanı Çoban ve beraberindekiler, kermesin hayırlı olması temennilerinde bulundular.

Gazetecilere açıklama yapan ADYES-DER Başkanı Zafer Koç, düzenlenen kermese ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Dernek ve ihtiyaç sahibi insanlar için düzenlediğimiz kermeste yöresel yemeklerimizin yanı sıra birçok ürün bulunuyor. Kermesimizde bayanların hazırlamış olduğu yöresel el işlemeleri, saten yorgan, çeyizlik, bayan ve çocuk giyim, ayakkabı ve benzeri ürünler bulunmaktadır. Kermesimiz 10 gün açık kalacaktır. Tüm vatandaşlarımızı kermesimize bekliyoruz. Bu tür etkinliklerle halkın kaynaşmasını ve hayırda buluşmasını sağlıyoruz. İlçemizde ve bölgemizde daha iyi hizmet verebilmek, derneğin ekonomik gücünü artırmak ve ihtiyaç sahibi insanlar için bu kermesi düzenledik. Kermesimize ilgi gösterenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

(SAD-MSA-Y)



15.05.2017 17:11:24 TSI

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