Yakacık köyünde Çanakkale şehitleri için dua edildi

Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Altunhisar İlçesine bağlı Yakacık Köyünde ''Çanakkale'den Anadolu'ya Şehitlerimize Dua'' programı düzenlendi.

Yakacık Köyü Muhtarlığı ile Yakacık Derneği tarafından düzenlenen program Yakacık Şehitliği ziyareti ile başladı. ''Çanakkale'den Anadolu'ya Şehitlerimize Dua'' programı kapsamında Kuran-ı Kerim Tilaveti sunuldu,Semazen Gösterisi yapıldı,öğrenciler tarafından şiirler okundu ve katılımcılara yemek ikram edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Yakacık Muhtarı Ramazan Erduran, "Üzerinde yaşadığımız bu güzel vatan ile gölgesinde barındığımız ay yıldızlı bayrağımız hiç şüphesiz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bugünlere gelebilmek için bir çok savaş ve badireyi zafer ile sonuçlandırdık. Ecdadımızın Malazgirt zaferinden İstanbul'un Fethine, Sarıkamış'tan, Kurtuluş savaşına, Çanakkale Zaferinden Sakarya'ya kadar şanlı tarihimizi kanlarıyla kazanarak bizlere emanet etmişlerdir. Biz de o şanlı tarihin evladı olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadele ile 249 şehidimiz ile bu ruhun ölmediğini dosta düşmana karşı bir kez daha göstermiş olduk. Böylesi güzel vatanda bizleri rahat bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını biliyoruz. Ancak şunu da bilmelerini de isteriz ki 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan Anadolu tarihimizin ebediyen sürmesi için 780 bin km karede yaşayan her bir vatandaşımız tek vücut halinde bu güzel vatanı müdafaa edeceklerdir. Çünkü biz de Ömer Halisdemir'ler bitmez" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu programı düzenleyen Yakacık Muhtarlığı ile Yakacık Derneklerine teşekkür ederek, "Bu ülke kolay vatan olmadı. Bin yıldan daha önce Orta Asya'dan yola çıktık. Yollar kat ederek gelirken İslamla müşerref olduk. Sonra Avrupa'nın ortasına kadar gittik. Gittiğimiz her yerde şehitlerimiz var. Bu vatanın her karışında şehit kanı var. O yüzden bu vatan kutsal. Mübarek topraklar. Buralar şehitlerimizden bizlere emanet. Bize şehitlerimize layık olmak" diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen yaptığı açıklamada ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini vatanın bütünlüğü söz konusu olduğunda ise geriye kalan her şeyin teferruat olduğunu ifade etti.

Programa Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen,Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı,Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı,Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir,Yakacık Muhtarı Ramazan Erduran,Yakacık Dernekleri Başkanları ile Şehit yakınları ve köy halkı katıldı.

15.05.2017 17:26:23 TSI

