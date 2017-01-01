Büyütme yeminden yiyen 67 kuzu telef odu
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de büyütme yemlerini yedirdiği 67 kuzusunu ahırda ölü bulduğunu belirten vatandaş jandarma ekiplerine başvurarak şikayette bulundu.
Edinilen bilgilere göre, olay, Alpu ilçesine bağlı Uyuzhamam Mahallesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde kuzu büyütme yemlerini hayvanlarına yedirdiğini iddia eden K.A., 67 hayvanını ahırda ölü buldu. Olayın ardından jandarma ekiplerini çağıran K.A. şikayetçi olduğunu belirtti.
Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.
(İHA-MET-Y)
15.05.2017 17:33:54 TSI
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