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Karataş'tan kongreye davet çağrısı



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ERZURUM (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olan il kongresi öncesi bir basın açıklamasında bulunarak, partilileri kongreye katılmaya davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak olan il kongresinde bütün partililer ve Erzurumluları kongre salonunda heyecanlarını paylaşmaya davet etti.

Yaptığı açıklamada Karataş, "Allah'ın izniyle, 21 Mayıs Pazar günü Hizmet içi Eğitim Enstitüsü Konferans salonunda yapılacak olan MHP Erzurum İl Kongresinde, Genel Başkanımız, Türklüğün bilge lideri, sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin de desteğiyle, yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle kazanacağımızdan şüphemiz yoktur. Her ne olursa olsun kazanan partimiz olacaktır. Bu mutlu günümüzde partili dava arkadaşlarımızı ve değerli Erzurum halkını, kongremizde mutluluğumuz ve heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum. 21 Mayıs 2017 Pazar günü, Aziziye ilçesinde bulunan, Hizmet içi Eğitim Enstitüsü Konferans salonunda gerçekleştireceğimiz kongremizin, öncelikle partimize, bu yola gönül vermiş dava arkadaşlarımıza ve genel itibari ile de Ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

(ERZ-Y)



15.05.2017 17:39:05 TSI

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