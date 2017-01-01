Anadolu Hastanesinde Eczacılar Günü kutlandı
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Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinde Hemşireler Günü ve Eczacılar Günü, pasta kesilerek kutlandı.
14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Altıkulaç, Hastane Başhekimi Dr. İsmail Kırgeç, Hastane Müdürü Kayhan Yaman ve çalışanların katılımıyla Eczacı Mehmet Aydemir'in Eczacılar Günü, pasta kesilerek kutlandı. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesi ve Özel Kastamonu Diyaliz Merkezinde, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle de Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yücel'in ve hastane çalışanları, hemşireler ile hastane yönetiminin katılımlarıyla pasta kesilerek kutlandı.
(Vİ-GY-Y)
15.05.2017 17:55:31 TSI
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