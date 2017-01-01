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Mudanya Dörtçelik METEM'in başarısı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:15
Mudanya Dörtçelik METEM'in başarısı
Mudanya Dörtçelik METEM'in başarısı

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Dörtçelik METEM Lisesi'nin öğrencileri, robot yarışmasında derece elde etti.
Dörtçelik METEM öğrencileri, 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya'da Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Robot Yarışmasında finale kaldı. 391 okuldan 3 bin 240 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı yarışma, "temalı", "çizgi izleyen", "hızlı çizgi izleyen", "sumo", "mini sumo", "robotino (hareketli robotlar)" ve "serbest proje" kategorilerinde gerçekleşti. Bu yıl ayrıca "insansız hava aracı (mini drone)", "insansı robotlar", "endüstriyel robotik kol", "tasarla-çalıştır" ve "yumurta toplama (caretta caretta)" kategorilerinde 2 bin 834 robot yarıştı.
Mudanya Dörtçelik METEM Müdürü Bülent Gül, "Bursa 9 okul ve 92 robotla yarışmaya katılırken, okulumuz yarışmaya 8 öğrenci, dört öğretmen ve 12 robotla iştirak etti. Okulumuz robot takımı hızlı çizgi izleyen kategorisinde yarı finallere kalmayı başardı. Yarışmada Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Panama, Romanya, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan´dan ekipler yer aldı" dedi.
(HK-MŞ)

15.05.2017 18:15:37 TSI
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