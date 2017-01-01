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Tekirdağ'da 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:10
Tekirdağ'da 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi
Tekirdağ'da 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Şüleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kursların ve kurslarda üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldığı 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi.
Süleymanpaşa ilçesi Ticaret Meydanında düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve işaret dili kursiyerlerinin işaret diliyle İstiklal Marşını okumasının ardından, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müzik Grubu tarafından sevilen filmlerin müzikleri sunuldu.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, etkinlikte bir konuşma yaparak, "Bu gün yaygın eğitimin önemli ayaklarından birisi olan ve Halk Eğitim Merkezi deyince, 7'den 70'e herkesin rahatça gidip eğitimini aldığı, kendilerine bir meslek edindiği, bazen okuma, yazmayı öğrendikleri yer aklımıza geliyor. Bizler bu merkezlere sahip çıkmak ve oradaki eğitimi daha fazla kişinin erişimine sunmak için gayret sarf etmek zorundayız. Bu duygu ve düşünceler ile yapılan bu etkinliğin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel de konuşmasında, "Genel müdür olarak, öğretmenlerimizin, kursiyerlerimizin, el emekleri, göz nurlarının meyvelerini hep birlikte görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Halk eğitim merkezlerimiz, herkese kapılarını açmış durumdadır. Hangi meslek dalında olursa olsun sizlerin, merkezlerimizi şereflendirmeniz durumunda, öğrenmek istediğiniz meslek yada sanat dalını sizlere ücretsiz bir şekilde sizlere sunmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise, Tekirdağ'da, Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslar ile ilgili bilgiler paylaşarak, "2016-2017 Eğitim Yılında bin 768 kurs, 39 bin 741 kursiyer ile kurslarımız devam etmektedir. Şimdiye kadar da 31 bin 107 kişiye de sertifika verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri tarafından çeşitli yöresel halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri tarafından, kurdele kesilerek Öğrenme Şenliğinin açılışı gerçekleştirildi ve stantlarda sergilenen ürünler gezildi.
(YG-MEF-Y)

15.05.2017 19:10:12 TSI
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