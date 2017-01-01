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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:46
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda arka arkaya seyir halindeki otomobillerden öndeki araç sürücüsünün ani fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpıştı.
Kazada plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Mustafa P., vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası 4 otomobilde ise maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(BB-SD-ÖZ-Y)

15.05.2017 19:46:27 TSI
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