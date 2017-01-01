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Jandarma araçları durdurup annelerin gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Çakmak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrol uygulamaları sırasında Osmaniye karayolu üzerinde durdurduğu araçlardaki annelere çiçek verdi.

Anneler Günü'nde durdurdukları araçlara bu defa ceza kesmek yerine içerisinde bulunan annelere çiçek veren Jandarma Trafik Ekipleri'nin uygulaması, hem sürücüleri hem de anneleri memnun etti.

Sürücüler ve içerisindeki yolcular, ellerinde bu defa çiçekler bulunan görevlileri karşısında görünce şaşırdıklarını ancak uygulamanın çok anlamlı olduğunu belirterek, jandarmaya teşekkür ettiler.

(ALÇ-Y)



15.05.2017 20:01:17 TSI

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