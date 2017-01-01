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Siverek'te Liselerarası Tiyatro Yarışması başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:03
Siverek'te Liselerarası Tiyatro Yarışması başladı
Siverek'te Liselerarası Tiyatro Yarışması başladı

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa yapılan liseler arası tiyatro yarışması başladı.
22 yıl önce Siverek'i il yapmak amacıyla geniş bir mutabakatla kurulan Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİLDER) son zamanlarda çalışmalarına yoğunluk verdi. Siverek'liler tarafından da desteklenen çalışmaların başında vatandaşların araba camlarına yapıştırdıkları 'Siverek İl olsun' ile başlayan değişik sloganlar yer alıyor. İl olma arzularını tiyatro oyunlarıyla da gündeme getirmek isteyen SİVİLDER ile Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa, 17 okul arasında tiyatro yarışması düzenleme kararı almıştı. 15,16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan tiyatro yarışmaları Eyüp Cenap Gençlik Merkezinde sahnelenmeye başlandı. Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Vahap Bayram "Bugün 17 lisemizin katılımıyla Siverek il olsun temalı tiyatro yarışması düzenliyoruz, gerçekten öğrencilerimizde saklı cevherler varmış, biz bu oyunları seyrettiğimizde bunu görüyoruz. Öğrenciler hem kendileri yazdı ve hem de kendileri oynuyor, buda bizim için gurur vericidir. Tiyatro yarışmasının tüm konuları Siverek'in il olmasıdır. Buradaki çalışmamızın amacı hem öğrenciler arasında kabiliyetli öğrencileri ortaya çıkarmak ve hem de Siverek'i il yapma davasının ne olup ne olmadığıdır. Bu oyunlar sonrasında dereceye girecek olan okullarımıza ödüllerimiz olacak. Umarız öğrencilerimizin vereceği mesaj yetkili kişilere ulaşır ve Siverek'imizin il olması adına olumlu bazı adımlar atılır" dedi.
(CS-SD-Y)

16.05.2017 10:03:35 TSI
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