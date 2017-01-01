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Yaz çiçekleri toprakla buluştu

16 Mayıs 2017 Salı, 10:14
Yaz çiçekleri toprakla buluştu
Yaz çiçekleri toprakla buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte mevsimlik yaz çiçeklerini toprakla buluşturdu.
Alaşehir'de parklar, yaz çiçekleri ile birlikte rengarenk bir hale büründü. Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki yeşil alanları ve parkları çiçeklerle süslemeye başladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, park ve bahçelere petunya, kadife, ortanca, ateş, taflan ve aslanağzı çiçeklerinin ekimine başladı. Özellikle park ve bahçelerde dikilen çiçekler, vatandaşların da dikkatini çekerken, Alaşehir'in güzelliğine güzellik kattıkları için beleye ekiplerine teşekkür etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban ilçedeki yeşil alanların ve parkların düzenlenmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Başkan Karaçoban, Alaşehirlilerin gurur duyacağı bir ilçede yaşamaları için seferber olduklarını ifade ederek, "Park ve bahçelerimizdeki rengarenk görüntüler, Alaşehir'e farklı bir boyut kazandıracak" dedi.
(SC-Y)

16.05.2017 10:14:03 TSI
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