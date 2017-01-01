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Develiler Derneğinde Dr. Ahmet Özyalçın Yeniden Başkan



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Hafta sonu yapılan 7. Olağan Genel Kurulun ardından, Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısı sonrasında görev dağılımı yapıldı.

Dr. Ahmet Özyalçın'ın yeniden başkan seçildiği 7. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim, Dr. Ahmet Özyalçın başkanlığında, Halil Yücel, İbrahim Özdamarlar, İsmail Bülent Arslan, Tayfur Yurtseven, Yusuf Akdağ, Ali Özkan, Ahmet Kozan ve İlhami Şekerci isimlerinden oluştu.

Yapılan ilk toplantıda, yönetim kuruluna yeni seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılarak gündemdeki konular belirlendi, yeni dönemde yapılacak çalışmalar karara bağlandı. 7. Olağan Genel Kurul hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Ahmet Özyalçın, "Üyelerimizin katılımı ile 7. Genel kurulumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları değerlendirilerek onaylanmıştır. Bizler dernek olarak hemşerilerimizin birlik ve beraberliğini artırmaya yönelik sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. Önceki dönem birlikte çalıştığımız tüm yönetim ve denetim kurulu, asil ve yedek üyelerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yönetimde yer alacak üyelerimize de başarılar diliyorum. Derneğimizi bugünlere taşıyan üyelerimizin maddi ve manevi katkıları çok önemli. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki yeni yönetim derneğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Bu vesile ile tüm hemşerilerimize ve üyelerimize saygılar sunuyor, yaklaşan ramazan ayının hepimize huzur ve saadetler getirmesini diliyorum." dedi.

Yeni yönetimde Başkanlığa devam eden Dr. Ahmet Özyalçın'ın yönetiminde görev dağılımı şu şekilde yapıldı; Başkan; Dr. Ahmet Özyalçın, Başkan Yardımcısı; Halil Yücel, Genel Sekreter; İbrahim Özdamarlar, Muhasip; İsmail Bülent Arslan ve üyeler; Ali Özkan, Yusuf Akdağ, Ahmet Kozan, İlhami Şekercioğlu, Tayfur Yurtseven.

(AÖ-Y)



16.05.2017 10:21:33 TSI

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