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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaza yaptı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı İstasyon Caddesi üst geçidinde meydana gelen kazada, kadın sürücünün kullandığı 53 DU 435 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında bariyerlere çarparak durabildiği öğrenildi.

Meydana gelen kazada, kadın sürücü yaralanırken vatandaşlar tarafından olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadın sürücüyü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 10:35:26 TSI

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