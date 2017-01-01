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Harran Üniversitesinde geleneksel çocuk şenliği



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, geleneksel çocuk şenliğinin ikincisini Eyyübiye Kampüsünde gerçekleştirildi.

İl ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli yarışmaların ve gösterilerin gerçekleştirildiği etkinliğe Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Necmi Dedeoğlu, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Çocuklarımızın gelişimini, eğitimini ve yarınlara hazırlanmasını amaç edinen Çocuk Gelişimi Programı, çocuk şenliği etkinliğini geleneksel hale getirerek bu yıl da güzel bir program hazırladı. Gençlerimizi bu tür programlarda eğitimli ve istekli gördükçe, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı emin ellere bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu programda emeği geçen başta Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Necmi Dedeoğlu olmak üzere bölüm hocaları Öğr.Gör. Özlem Kekil ve Öğr.Gör. Mustafa Aslan'ı tebrik ediyorum" dedi.

(AK-SD-Y)



16.05.2017 10:38:02 TSI

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