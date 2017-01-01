ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Harran Üniversitesinde geleneksel çocuk şenliği

16 Mayıs 2017 Salı, 10:38
Harran Üniversitesinde geleneksel çocuk şenliği
Harran Üniversitesinde geleneksel çocuk şenliği

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, geleneksel çocuk şenliğinin ikincisini Eyyübiye Kampüsünde gerçekleştirildi.
İl ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli yarışmaların ve gösterilerin gerçekleştirildiği etkinliğe Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Avcı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Necmi Dedeoğlu, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Çocuklarımızın gelişimini, eğitimini ve yarınlara hazırlanmasını amaç edinen Çocuk Gelişimi Programı, çocuk şenliği etkinliğini geleneksel hale getirerek bu yıl da güzel bir program hazırladı. Gençlerimizi bu tür programlarda eğitimli ve istekli gördükçe, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı emin ellere bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu programda emeği geçen başta Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Necmi Dedeoğlu olmak üzere bölüm hocaları Öğr.Gör. Özlem Kekil ve Öğr.Gör. Mustafa Aslan'ı tebrik ediyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

16.05.2017 10:38:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siverek'te Liselerarası Tiyatro Yarışması başladı
YEREL

SİVEREK'TE LİSELERARASI TİYATRO YARIŞMASI BAŞLADI
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Şanlıurfa Ankara'da yapılacak olan tanıtım günlerine hazır
YEREL

ŞANLIURFA ANKARA'DA YAPILACAK OLAN TANITIM GÜNLERİNE HAZIR
Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk yaralandı
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ ÇOCUK YARALANDI
Siverek'te 'Hemşireler ve Ebeler Günü' etkinliği düzenlendi
YEREL

SİVEREK'TE 'HEMŞİRELER VE EBELER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine eTR ödülü
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ETR ÖDÜLÜ
Şanlıurfa'da damdan düşen bebek öldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA DAMDAN DÜŞEN BEBEK ÖLDÜ
HRÜ Sivil Toplum Diyaloğu, Mültecilerin Uyumu Projesi toplantısına katıldı
YEREL

HRÜ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU, MÜLTECİLERİN UYUMU PROJESİ TOPLANTISINA KATILDI
Başkan Atilla'dan Semerkant Kermesine ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN SEMERKANT KERMESİNE ZİYARET
Sema Çiftçi görme engeli öğrencilerle biraraya geldi
YEREL

SEMA ÇİFTÇİ GÖRME ENGELİ ÖĞRENCİLERLE BİRARAYA GELDİ
Suriyeli çocuklar turnuvaya katıldı
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR TURNUVAYA KATILDI

Haliliye'de annelere özel kutlama
YEREL

HALİLİYE'DE ANNELERE ÖZEL KUTLAMA
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran Radyoloji Günleri sempozyumu yapıldı
YEREL

HARRAN RADYOLOJİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU YAPILDI
Siverek'li Öğrenciler Çanakkale'ye gönderildi
YEREL

SİVEREK'Lİ ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE'YE GÖNDERİLDİ
Keremcem 19 Mayısta Piazza AVM'de
YEREL

KEREMCEM 19 MAYISTA PİAZZA AVM'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik gizemli dev yaratık panik yarattı
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını