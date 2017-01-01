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Simav Fen Lisesinden 20 TUBİTAK projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı. Öğretmenlerin koordinatörlüğünü yaptığı 20 proje için 45 öğrenci, 15 öğretmen görev aldı.

Fen Lisesi Müdürü Uzman Öğretmen Hamza Kara'nın açılış konuşması ve halk oyunları gösterisinden sonra, protokol kurdela keserek, TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisini açtı. Fen Lisesinin yeni binasında açılan Bilim Fuarı sergisine Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikci, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Okul ve Kurum Müdürleri , öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Simav Fen Lisesi Müdürü Hamza kara, hazırladıkları 20 adet projenin TUBİTAK tarafından onaylandığını ifade etti. Kara, "Öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 20 adet projemiz, denetimden tam not aldı. Bilimsel çalışmalarımızdan, öğretmen Mehmet Peksak ve öğrenciler Ali Aktuğ ile Namık Ata Hacıvelioğlu'nun hazırladığı 'Akkor ışınlarının aynalarla verim dansı' projesi patent aşamasında. Emek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi

Katılımcılar, Bilim fuarı sergisindeki 20 projeyi inceleyerek, görevli öğretmen ve araştırmacı öğrencilerden bilgi aldı. Fen Lisesi TUBİTAK 4006 fuarı sergisi katılımcılara yapılan ikramlar ile son buldu. (MEİ-EFE)



16.05.2017 10:49:03 TSI

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