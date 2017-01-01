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Köy okulu bahçesine fidan dikimi



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün tarafından temin edilen fidanlar Yaycı Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesine dikildi.

Iğdır Merkeze bağlı Yaycı Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesine, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Okul Müdürü Emrah Gezer ve öğrenciler tarafından 75 adet tüplü fidan düzenlenen etkinlikle dikildi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün yaptığı konuşmada, İl genelinde bulunan tüm okul bahçelerine bir program dahilinde ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti. Tazegün, " Iğdır'ı gerçek güzelliğine kavuşturacağız. Her alanda fidan dikme ve ağaçlandırma çalışmamız devam ediyor"dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise, "gerçekleştireceğimiz fidan dikimi sayesinde her birinizin bir ağacı olacak. O ağaca bakacak, koruyacak ve büyüteceksiniz. Yıllar sonra dönüp baktığınızda, "benim bir ağacım var" diyecek ve onun gururunu yaşayacaksınız. Dikilen fidanların büyümesiyle bahçeniz güzelleşecek, daha güzel bir oyun ve yaşam alanı oluşacak. Derslerde görüyorsunuz, Ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi erozyon ve çevre kirliliği. Dünya hızla çölleşme ve çoraklaşmaya doğru gidiyor. Bunları yenmek için ağaçlandırma yapıyoruz" şeklinde konuştu.



16.05.2017 10:50:19 TSI

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