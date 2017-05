YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emet'te Refleksoloji masajına ilgi

Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesindeki bir termel oteldeki Refleksoloji masajı ilgi görüyor.

Emet Termal Clinic Otel'de, kaplıca tedavi merkezi ile beraber artık Refleksoloji hizmeti de veriyor.

Her ağacın bir kökü olduğunu, ağacın ancak köküne dökülen su ile beslendiğini ve büyüdüğünü ifade eden Refleksolog Maide Tuğlu, "Vücudumuzun da kökleri yani sinirlerinin uçları ayağımızda ve ellerimizdedir. Her organımızın her bölgemizin sinir uçları farklı noktalardır. Mesela gözlerimizin sinir ucu noktaları ikinci ve üçüncü ayak parmaklarımızda iken, beynimizin sinir ucu ayak başparmağımızdadır. İyi bir Refleksolog bu noktalara dokunarak hangi bölgede rahatsızlık olduğunu anlayabilir. Refleksolojinin sadece vücuttaki hastalıkların erken öğrenilmesinde değil tedavi edilmesinde de büyük önemi vardır. Refleksoloji gerilim ve stresi azaltır. Bedenin kendi kendini iyileştirmesinde yardımcı olur. Kan basıncını düzenleyerek uykusuzluğu azaltır. İdrar yolu problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Depresyon panik atak, migren'de de etkisi büyüktür."dedi.

Eşi gibi kendisinde Refleksolog olan Murat Tuğlu ise bu alternatif tedavi yönteminin 5 bin yıldır kullanıldığı söyledi. Murat Tuğlu, "Günümüzde halkımızın yaygınlaşarak tercih ettiği bir alternatif tıp yöntemidir. İnsanların hayatlarında en az bir defa Refleksoloji yaptırmalarını öneriyorum. Zaten bu alternatif tedavi yöntemi ile tanışanlar sinir uçlarının mucizevî görevlerini gördüklerinde bu tedaavi yönteminden vazgeçemeyecekler. Şu anda İstanbul, İzmir, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız Refleksoloji tedavisi için Emet ilçesine gelmektedirler. Astım hastalığında tamamlayıcı destek terapisi olarak ta Refleksoloji tercih edilmektedir. Hastalığın boyutuna göre yaklaşık 10 seansta, çok iyi neticeler alınmaktadır" diye konuştu.

Rekleksoloji tedavisini tercih eden 23 yaşındaki Seren Sönmez, Hatay'dan tatil için Emet'e geldiğini, Refleksoloji ile burada tanıştığını söyledi. Sönmez, "Stres ve migren ağrılarım vardı. Denemek istedim. Mucize gibi, ayaklarıma dokunarak neredeyse bütün hastalıklarımı ben söylemeden bildiler.Masaj esnasında bazı bölgelere dokunduklarında çok acı çektim. O bölgelerdeki sinirler hastalığımın olduğu bölgelerin sinir uçları imiş o yüzden acı çektiğim söylendi. Şu anda beşinci seanstayım ve inanın stresten tamamen kurtuldum, diyebilirim. Migren ilaçlarımı da büyük oranda azalttım" ifadelerini kullandı. (MS-EFE)



16.05.2017 11:02:38 TSI

