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Başkan Şahiner simülasyon uçuşu yaptı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Adbulkadir Şahiner, Türk yıldızları akrobasi ekibi'ni tanıtmak amacıyla ilçeye gelen simülasyon TIR'ı ile uçuş hissini yaşadı.

Yavuz Selim İlkokulu öğretmenlerinden Sakine Sarüyüce ile birlikte simülasyon koltuğuna oturan Başkan Şahiner, Türk Yıldızlarının kullandığı NF-5 uçaklarıyla Bandırma ile Çanakkale arasında stabil uçuşta yer alma imkanı buldu.

Atatürk Meydanı'na akşam saatlerine kadar duracak olan Türk yıldızları satış Tır'ında, Türk yıldızları akrobasi uçaklarının farklı boylarda maketleri, anahtarlık, bardak, şapka, kravat, tişört, pilot tulumu gibi onlarca çeşit ürün satışa sunuluyor.

(SŞ-BÖ)



16.05.2017 11:11:51 TSI

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