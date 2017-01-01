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İHH yetimlerin yüzünü piknikte güldürdü

16 Mayıs 2017 Salı, 11:17
İHH yetimlerin yüzünü piknikte güldürdü
İHH yetimlerin yüzünü piknikte güldürdü

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adıyaman Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen piknik organizasyonu ile yetim çocukların yüzü güldü.
2017 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında, geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Yetim Yürekler Gökyüzünde Uçurtma Şenliği ve Pikniği" bu yılda gerçekleştirildi.
Ali Dağında (Mahmut El Ensari) gerçekleştirilen piknik ve uçurtma şenliğine 375 yetim çocuk ile aileleri ve İHH gönüllüleri olmak üzere toplam 600 kişi katıldı. Etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklar ip atlama, voleybol, futbol, halat çekme, yumurta yarışı, çuval oyunu gibi çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlikte Anneler Günü nedeniyle pasta kesildi.
İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve çocukların doyasıya eğlendiğini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu, Tut İlçe Müftüsü Oğuz Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Barutçu da katıldı.
(AHM)

16.05.2017 11:17:08 TSI
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