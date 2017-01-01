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Dilovası'nda park ve bahçeler düzenleniyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, bakım, ağaç budama ve sulama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler ekibi mesaisine sabah erken saatlerde başlayarak, günlük çalışma programını yetiştirmek adına var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarların ve vatandaşların dilekçeleri doğrultusunda hazırlanan programa göre çalışma yapılan mahallelerde, park yeşil alan bakım çalışması, kaldırım kenarları yabancı ot temizleme işlemi yapılıyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda peyzaj düzenlemeleri ve bakım çalışmalarını da devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde vatandaşlarımıza faydalı olacak spor alanları, yürüme yolları, çocuk ve gençler için oyun bahçeleri dinlenme yerleri tesis etmektedir. Ayrıca park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların bakımları ile genel bakımlarını da üstlenmektedir" dedi.

Dilovası genelinde gerekli noktalara peyzaj çalışması ve çim ekiminin devam ettiğini belirten Başkan Toltar, "Çalışan ekiplerimiz refüj ve yeşil alanlarda budama, bakım, temizlik ve dikim işlerini yapıyor. Bu alanlar tüm halkımızın kullanımına açık olan bölgelerdir. Mevcut parkların daha temiz ve düzgün kullanılması halinde daha uzun süre vatandaşlarımız bu alanlardan yararlanabilecektir" şeklinde konuştu.

(GY-Y)



16.05.2017 11:26:44 TSI

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