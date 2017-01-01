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Aile Yaşam Merkezi kapılarını açıyor



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bölgenin ilk ve tek Aile Yaşam Merkezi Bayburt'a kapılarını açıyor. İçerisinde yer alacak olan konferans ve sergi salonları, el sanatları kursları, çocuk oyun alanları, kütüphane, kafeterya ve spor salonları ile oldukça komplike bir yapı olan aile yaşam merkezi, halk sağlığı eğitimleri ile faaliyetlerine başlıyor.

Bayburt Belediyesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan programda konuşmacı olarak Dr. Hüdanur Coşkun yer alacak. Hipertansiyon, KOAH (Nefes Darlığı), kronik hastalıklar, astım ve diyabet gibi oldukça sık rastlanan hastalıkların anlatılacağı bayanlara yönelik konferans 17 Mayıs Çarşamba günü saat: 14.00'te Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

(YY-AT-Y)



16.05.2017 11:36:52 TSI

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