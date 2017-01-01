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Gercüş'te tarlada bulunan metallerin sırrı çözüldü



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Jeoloji Yüksek Mühendisi Ümit Işık, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde tarlada bulunan metallerin demir cürufu olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Gercüş'e bağlı Kırkat köyünde, tarlalarında metal bulduklarını belirten köylüler, bunun araştırılmasını istemişti. Jeoloji Yüksek Mühendisi Ümit Işık, konu ile ilgili çalışmaların yapıldığını, kimyasal ve petrografik çalışmalar sonucunda ilginç bulgulara rastladığına kaydetti. Işık, "Kırkat çevresinde demir madeni yok. Ya bu bölgeye meteorittik bir cisim düşmüştür ya da dışarıdan demir cevheri taşınmıştır. İlk araştırmamız meteorit üzerine oldu. Bu alanda uzman bazı kişilerin de görüşünü alarak bu tezi çürüttük. Jeolojik olarak Kırkat tarafında demir madeninin de olması mümkün değildi. Geriye tek seçenek olarak demir cevherinin buraya başka yerden taşınarak zenginleştirildiği ya da işlendiği seçeneği kaldı. Demiroksit oranının yüksek çıkmasının da bir sebebi demir cevherinin işlenmesidir. Bu bölgenin bir kere öncelikle arkeolojik olarak araştırılması şart. Zira bu bölge Neolitik döneme ait mağara veya yerleşim yerlerini barındırdığı bilinmektedir. O bölgede gömülü bir örenyerimiz bile çıkarsa şaşırmamalıyız. Bu metaller demir cürufudur. Burada geçmişte bir toplumun yaşadığı söz konusudur, metal parçaları da o toplumun kılıç, kalkan ve buna benzer süs eşyalarını işlemiş olduğunun bir göstergesidir. Demir buraya dışarıdan taşınıp işlenmiştir, yaptığımız ön araştırma bunu göstermektedir. Daha detaylı araştırmaların yapılması için arkeolog ekibiyle çalışmamız gerekmektedir" dedi.

(OA-MP-Y)



16.05.2017 11:53:16 TSI

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