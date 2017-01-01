Gemlik'e yeni müftü
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Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinin yeni müftüsü göreve başladı.
Şubat ayında İstanbul Sancaktepe Müftülüğüne tayin olan Gemlik Müftüsü Muammer Turan'ın yerine Mehmet Reşat Şavlı getirildi. Daha önce Erzincan İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Gemlik Müftüsü oldu. 1977 yılında Erzurum'un Çayırtepe köyünde doğan Şavlı, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Şavlı, evli ve iki çocuk babası.
(MŞ)
16.05.2017 11:56:10 TSI
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