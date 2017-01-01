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Tunceli Valisi yapımı devam eden karayolunu inceledi



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi Osman Kaymak, yapımı devam eden ve Elazığ-Tunceli arasındaki mesafeyi kısaltacak olan Pertek karayolundaki çalışmaları inceledi.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, yapımı devam eden Pertek karayolunda incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, karayolları 86. Şube Şefi Aydoğan Ergün ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yolun yapımına 2014 yılında başlandığını ve 2017 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Vali Osman Kaymak, "33.7 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla birlikte mevcut yolda 6.2 kilometre kısalma sağlanacak. Seyahat süresinde azalma ve konforunda da artış olacak. Yolun en iyi şekilde tamamlanabilmesi için 220 iş makinesi ile çalışmalar titizlikle devam ediyor" diyerek bilgi verdi.

(ET-HİV-Y)



16.05.2017 12:01:43 TSI

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