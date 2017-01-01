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Cizre Fen Lisesinin 'Bilim Fuarı' ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Fen Lisesinde açılan "TÜBİTAK Bilim Fuarı" yoğun ilgi gördü.

Cizre'de 2006 yılında eğitim ve öğretime açılan Fen Lisesinde öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı stantlardan oluşan "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı. Fuarın açılışını Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, SYDV Müdürü Celal Azgan ve Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Ak yaptı.

Fen Lisesi Müdürü Selim Duran, "Bugün 'TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı açtık. Bu fuarı açmamızdaki amacımız bilimsel deney ve araştırmalarımızı bölgenin gençlerine, çocuklarına göstermek ve onları bilimle tanıştırıp bilimsel çalışmaları tabana yaymak. Böylece imkanı olmayan gençlerin bu bilimsel çalışmaları görüp onlara bir motivasyon sağlamaktır. 2006 yılından bu yana eğitim veren okulumuz böyle bir vizyon yüklendi. Gerek bilimsel çalışmalarla gerek öğrencilerin akademik başarıları ile kendinden söz ettirmeye başladı. 2014 yılında öğrencilerimizin hazırladığı projelerden biri dünya birinciliği, iki tanede dünya ikinciliği elde edildi. Elde edilen bu başarılarda bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimizin bilimsel araştırmaları devam etmekle beraber bu başarıların artarak devam etmesini dilerim" dedi.

Fuar yoğun ilgi gördü.

(AY-MP-Y)



16.05.2017 12:34:17 TSI

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