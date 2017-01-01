Otomobil domuza çarptı: 1 yaralı
M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir otomobilin domuza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mecitöüzü-Amasya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. yönetimindeki otomobil Amasya istikametinden Çorum istikametine seyir halindeyken Boğazyaka köyü yakınlarında aniden önüne çarpan domuza çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.Ş. yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ)
16.05.2017 12:34:21 TSI
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