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TESKİ Muratlı Bakım ve Onarım Şantiyesi hizmete alındı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:50
TESKİ Muratlı Bakım ve Onarım Şantiyesi hizmete alındı
TESKİ Muratlı Bakım ve Onarım Şantiyesi hizmete alındı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Son 15 yıl boyunca kullanılmayan ve yakın bir zaman önce Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yıkılan ayaklı su deposunun bulunduğu alan, üzerinde kurulan bakım ve onarım şantiyesi örnek bir tesis haline getirildi.
TESKİ Muratlı Bakım ve Onarım Şantiyesinin açılış töreni, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin, Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim İçöz, A. Soner Ergin ve Muratlı ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinin muhtarlarının katılımları ile gerçekleşti. Topluca açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bakım ve onarım şantiyesi gezilerek incelemelerde bulunuldu.
Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve mahalle muhtarları, bakım ve onarım şantiyesini çok beğendiklerini dile getirerek, TESKİ'nin Muratlı ilçesine böyle bir tesis, araç, gereç ve ekipmanlarla hizmet ediyor oluşundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
TESKİ Genel Müdürü Başa, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Eski su deposu alanı, TESKİ Genel Müdürlüğü ve özellikle Muratlı İlçe Müdürlüğü tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek, çağdaş bir görünüme kavuşturuldu. Bakım ve onarım şantiyesinde TESKİ Muratlı İlçe Müdürlüğünün ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kullandığı içme suyu, atıksu ve üstyapı bakım ve onarım malzemeleri bulunmaktadır. Bu tesisimizde Muratlı İlçe Müdürlüğüne ait iş makinesi ve araçların park edildiği araç garajı ve işçilerin çalışabileceği ofisler oluşturulmuştur. Araç yıkama istasyonumuz da vardır. Çevre düzenlemesi ile birlikte TESKİ'ye yakışır bir tesis haline getirilmiştir. Mahallemize de güzellik kattık. Atıl bir vaziyette burada bulunan ayaklı su deposunun yıkılmasının ardından hızlıca çalışmalarımızı tamamladık ve bugün bu tesisimizin Muratlı'ya kazandırılmasının gururunu yaşıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.
(MA-MEF-Y)

16.05.2017 12:50:30 TSI
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