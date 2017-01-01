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Başkan Ak Malazgirt'te



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtını ziyaret etti.

Başkan AK ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, ilçeye gelişlerinde Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve AK Parti İlçe Bakanı Kenan Deniz tarafından karşılandı. Malazgirt 1071 Zafer Anıtını ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Ak, 1071 Zafer Anıtını ziyaret etmenin mutluğunu yaşadığını ifade ederek, "Atalarımızın toprağında olduğum için son derece mutluyum" dedi.

Malazgirt 1071 Zafer Anıtını gezen heyet, daha sonra Muş'a hareket etti.

(VE-MSA-Y)



16.05.2017 12:51:04 TSI

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