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Kemer'de Enduro heyecanı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayak yarışı Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Kemer Belediyesi ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin desteğiyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayak yarışı, 20-21 Mayıs tarihlerinde Kemer'de yapılacak.



120 yarışçı katılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro Şampiyonası'nın Kemer yarışına ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelecek olan 120'nin üzerinde yarışçının katılması bekleniyor. Türkiye'nin en iyi enduro motosiklet yarışçılarını bir araya getirecek olan organizasyonunda sporcular, izleyenlere Kuzdere yarış parkurunda hazırlanan ekstrem parkurunda adrenalin dolu bir gün yaşatacaklar.



Eksrem etabı

Kemer Kuzdere yarış parkurunda atlama rampaları, kaya geçişleri ve dik çıkışlar yer alırken, sporcular için yüksek kondisyon isteyen bir yarış parkuru olarak dikkatleri çekiyor. İzleyenlere kolayca ulaşım imkânı sağlayan ve özel seyirci etaplarının da bulunduğu yarış parkurunda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar, Kemer'in muhteşem doğasının içinde kıyasıya mücadele edecek. Her çeşit zemin yapısına sahip parkur, yarışçılara ve seyircilere doyumsuz bir Enduro heyecanı da yaşatacak. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Süper Test ile başlayacak şampiyona, 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da start alacak yarışlarla devam edilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:51:13 TSI

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