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Yeni belediye binasının kaba inşaatında sona yaklaşılıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 12:54
Yeni belediye binasının kaba inşaatında sona yaklaşılıyor
Yeni belediye binasının kaba inşaatında sona yaklaşılıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi yeni hizmet binası kaba inşaatının hedeflenen sürede tamamlanacağı bildirildi.
Selçuklu mimarisinde yapılan yeni belediye hizmet binasının ana giriş kısmı betonu da döküldü. Mayıs ayı sonunda 4. katın beton dökümünün yapılacağı ifade edildi.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 4. kat tabliyesinin beton dökümünün ardından artık meclis salonu olarak kullanılacak bölümün çelik çatı inşaatına başlanılacağını belirterek, "Yeni belediye hizmet binamızın kaba inşaatını Mayıs sonu Haziran ayının 15'i gibi tamamlamayı düşünüyorduk. Hedefimizi tutturacağız gibi görünüyor. Gelinen süreçte yeni belediye hizmet binamızın görüntüsü yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Selçuklu mimarisinde yapılan yeni belediye hizmet binamızın ana giriş kısmı görüntüsü de oldukça güzel görünüyor" dedi.

"İç tefrişat süreci başlayacak"
Fatsa Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında dördüncü ve son katın tamamlanmasıyla artık iç tefrişat için süreç başlayacağını ifade eden Başkan Anlayan, "Yeni binamızın tamamının bitimini 2018 yılının Eylül ayı olarak öngörüyoruz. Bodrum katında komple otoparkı ile beraber belediye hizmet binası alanı mevcut belediye binamızın iki katı büyüklüğünde olacak. Onun haricinde daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık, satılacak işyerlerimiz ve ofislerimiz var. Fatsamıza yakışacak vatandaşlarımıza güzel bir hizmet verecek mekana kavuşmuş olacağız" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

16.05.2017 12:54:43 TSI
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