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SGK Haftası etkinlikleri başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:59
SGK Haftası etkinlikleri başladı
SGK Haftası etkinlikleri başladı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdür Vekili Fahri Toprak Vargün ve kurum çalışanlarını makamında kabul etti.
Vali Özefe'nin makamında gerçekleşen ziyarette İl Müdür vekili Fahri Toprak Vargün SGK faaliyetleri ve Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.
Türkiye'nin sosyal güvence açısından dünyanın birçok ülkesinden daha iyi noktada olduğunu belirten Vali İbrahim Özefe, "Anayasamızda devletimiz sosyal devlet olarak tanımlanıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak da sosyal güvenceye sahip insanların olması lazım. Son yapılan düzenlemelerle sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan vatandaşımız aşağı yukarı olmadı. Kendisi primini ödeyemeyecek durumda olanların primlerini devlet ödüyor. Dolayısıyla şu anda bizim nüfusumuzun tamamı belki dünyadaki birçok ülkeye nasip olmayacak şekilde sağlık yönünden sosyal güvenceye alınmış durumda. Sosyal güvenlik yalnızca sağlık güvenliği değil, emeklilik, tazminat gibi birçok farklı konuda hakları içeren bir yapıya sahip. Tüm bu haklarla ilgili daha iyisini sunmak üzere çalışmalar devam ediyor. Sosyal güvenlik yapımız diğer ülkelerle kıyaslandığında birçok ülkeden daha iyi durumdayız. Yapı daha iyi işler hale getirildi. Kurumlarımız teknolojik imkanlardan da faydalanarak daha hızlı ve etkili çalışıyorlar. İşsizlik sigortası gibi birçok ülkede olmayan hususlar kendi ülkemizde var" dedi.
(OY-AA-Y)

16.05.2017 12:59:51 TSI
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