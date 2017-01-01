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Engeller sevgiyle aşılıyor



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Engelliler Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

İlçe Kaymakamlığı ve İbn-i Sina özel eğitim merkezi tarafından Engelliler Haftasına özel olarak hazırlanan faaliyet Adanan Menderes Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. İbn-i Sina'lı özel öğrenciler, izleyenleri hayran bıraktı.Kaymakamı Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Emniyet müdürü Erol Turan da kutlamaya katıldı. Protokol, öğrencilerin hazırladıkları haritaya farklı renklerle el izlerini bıraktı. Engelliler "Hayat Bayram Olsa" şarkısını işaret dilinde söyledi ve kayda alınan şarkı klip haline getirildi. Öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru onlarca çeşit ürün de teşhir edildi.

(MŞ)



16.05.2017 13:05:35 TSI

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