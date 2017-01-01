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Körfezli öğrenciler 3D yazıcı üretti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Fen Lisesinin Bilim Şenliği'nde genç öğrencilerin projeleri büyük ilgi gördü.

Körfez Fen Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği, genç öğrencilerin projeleri ile başladı. Buluş, deney ve sunuların yer aldığı şenliğin açılışına Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürü Cemil Bozalan, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Fizik ve kimya alanında deneylerin yer aldığı şenlikte, renkli görüntüler de yaşandı. Protokol üyeleri öğrenciler tarafından deney ve sunuların gerçekleştirildiği şenlikte Yunus Coşkun'un yaptığı 3 boyutlu yazıcı büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri de 3 boyutlu yazıcı hakkında bilgiler aldı, merak ettiklerini sordu.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Körfez Belediyesi olarak eğitime büyük destek verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar bizleri gururlandırdı. Böyle başarılı öğrencileri görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

(İG-İÇ)



16.05.2017 13:08:25 TSI

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