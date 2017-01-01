ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Baran'a veda ziyareti

16 Mayıs 2017 Salı, 13:28
Başkan Baran'a veda ziyareti
Başkan Baran'a veda ziyareti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Uzun yıllardır Körfez İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılan Muazzez Arslan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a veda ziyaretinde bulundu.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, uzun yıllardır Körfez İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılacak olan Muazzez Arslan'ı makamında kabul etti.
Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "İlçemizde 14 yıl, devletimize ve milletimize 32 yıl hizmet eden gönlü güzel insan Körfez Nüfus Müdürümüz Muazzez Arslan hanımefendiye emeklilik hayatında esenlikler diliyorum" dedi.
Başkan Baran'ın bir sonraki ziyaretçisi ise Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi oldu. Dursun, bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilecek olan Geleneksel Erzurumlular Pikniği için Başkan Baran'a davette bulundu. Başkan Baran da davet için teşekkür etti.
(İG-İÇ)

16.05.2017 13:28:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Maçka'daki operasyon
YEREL

MAÇKA'DAKİ OPERASYON
Başkan Karaosmanoğlu, Darıca'da okulları ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, DARICA'DA OKULLARI ZİYARET ETTİ
Körfezli öğrenciler 3D yazıcı üretti
YEREL

KÖRFEZLİ ÖĞRENCİLER 3D YAZICI ÜRETTİ
Keyifli sohbetler Kitap Fuarı'nda
YEREL

KEYİFLİ SOHBETLER KİTAP FUARI'NDA
Yazarlar bu fuarda kendilerini tanıtıyor
YEREL

YAZARLAR BU FUARDA KENDİLERİNİ TANITIYOR
9. Kocaeli Kitap Fuarı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI
Minik yazar, kendi yaşıtlarına örnek oluyor
YEREL

MİNİK YAZAR, KENDİ YAŞITLARINA ÖRNEK OLUYOR
Başkan Doğan'dan görme engellilere kitap okuma cihazı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN GÖRME ENGELLİLERE KİTAP OKUMA CİHAZI
Kitap Fuarı'nda aile bağları kuvvetlenecek
YEREL

KİTAP FUARI'NDA AİLE BAĞLARI KUVVETLENECEK
Dilovası'nda park ve bahçeler düzenleniyor
YEREL

DİLOVASI'NDA PARK VE BAHÇELER DÜZENLENİYOR
Prof. Dr. Tarhan, aile içi iletişimde yaşanan sorunları anlattı
YEREL

PROF. DR. TARHAN, AİLE İÇİ İLETİŞİMDE YAŞANAN SORUNLARI ANLATTI
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Gülseren Delibaş, Kitap Fuarı'nda
YEREL

GÜLSEREN DELİBAŞ, KİTAP FUARI'NDA
İzmit'te bisiklet dağıtımları devam ediyor
YEREL

İZMİT'TE BİSİKLET DAĞITIMLARI DEVAM EDİYOR
Akademi Lise öğrencilerin yazdığı kitap tanıtıldı
YEREL

AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİLERİN YAZDIĞI KİTAP TANITILDI
41 Genç İstanbul tarih turunda
YEREL

41 GENÇ İSTANBUL TARİH TURUNDA
Anne babalar kitaba, çocukları oyun odasına
YEREL

ANNE BABALAR KİTABA, ÇOCUKLARI OYUN ODASINA
Sanayi Mahallesi'ndeki çadırlar kaldırıldı
YEREL

SANAYİ MAHALLESİ'NDEKİ ÇADIRLAR KALDIRILDI
Kitap Fuarı kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor
YEREL

KİTAP FUARI KENDİ REKORUNU KIRMAYA HAZIRLANIYOR
Kahramanlık türküleri İzmit'te söylenecek
YEREL

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ İZMİT'TE SÖYLENECEK
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI

Tüpraş'ta iş kazası
YEREL

TÜPRAŞ'TA İŞ KAZASI
Otoyolda &quot;yol verme&quot; kavgası: 1 yaralı
YEREL

OTOYOLDA "YOL VERME" KAVGASI: 1 YARALI

Sanayi şehrinde 4 ayda 27 bin istihdam artışı
YEREL

SANAYİ ŞEHRİNDE 4 AYDA 27 BİN İSTİHDAM ARTIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını