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Başkan Baran'a veda ziyareti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Uzun yıllardır Körfez İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılan Muazzez Arslan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a veda ziyaretinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, uzun yıllardır Körfez İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılacak olan Muazzez Arslan'ı makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "İlçemizde 14 yıl, devletimize ve milletimize 32 yıl hizmet eden gönlü güzel insan Körfez Nüfus Müdürümüz Muazzez Arslan hanımefendiye emeklilik hayatında esenlikler diliyorum" dedi.

Başkan Baran'ın bir sonraki ziyaretçisi ise Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi oldu. Dursun, bu yıl 10'ncusu gerçekleştirilecek olan Geleneksel Erzurumlular Pikniği için Başkan Baran'a davette bulundu. Başkan Baran da davet için teşekkür etti.

(İG-İÇ)



16.05.2017 13:28:56 TSI

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